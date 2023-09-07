В Москве задержали двоих полицейских, похитивших 26 млн рублей у криптоинвестора

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве задержали двоих полицейских, которые похитили 26 миллионов рублей у криптоинвестора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Двое полицейских в свободное от службы время напали на местного криптоинвестора. Угрожая возбуждением уголовного дела, они заставили его перевести на их криптокошелек биткоины на 26 миллионов рублей. Сотрудниками управления собственной безопасности МВД злоумышленники задержаны", – рассказал он.

По словам представителя, по факту инцидента заведено уголовное дело. Полицейские могут быть заключены под стражу на сроком до 10 лет.

Информацию о пресечении противоправных действий двух сотрудников правоохранительных органов подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В ведомстве заявили, что полицейские "ввели гражданина в заблуждение о его якобы причастности к противоправным действиям". Деньги полицейские получили за непривлечение криптоинвестора к уголовной ответственности.

Сотрудники столичного УСБ ГУ МВД России приняли решение на основе собранных данных. Если вина полицейских будет подтверждена, то их уволят из МВД и они понесут наказание в соответствии с установленным законом порядком, заявили в столичном главке полиции.

Накануне начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин заявил, что полицейские в Москве задержали 26-летнего блогера, подозреваемого в похищении более 5,6 миллиона рублей у геймера под видом покупки автозапчастей.

На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников обвиняемого.

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