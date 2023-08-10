В Москве задержаны псевдоюристы, похитившие свыше 10 млн рублей у граждан

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Москве задержаны псевдоюристы, похитившие свыше 10 миллионов рублей у граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, московские полицейские задержали семерых жителей столичного региона, которые подозреваются в мошенничестве.

"Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали бывшие сотрудники организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды. После ее закрытия была создана компания, предлагавшая юридические услуги. Используя базу данных обманутых вкладчиков, злоумышленники обзванивали их и предлагали помощь в возврате потерянных инвестиций", – заявила Волк.

Представитель МВД отметила, что злоумышленники сообщали гражданам о якобы закрытых данных о финансах и имуществе организации-банкрота, с помощью которых можно вернуть вклады. Аферисты убеждали людей заключать договоры для получения платных юридических услуг. Но эти обещания они не выполняли.

Волк добавила, что среди потерпевших много пожилых людей. Некоторых обманывали дважды. Мошенники присваивали полученные деньги и переставали связываться с потерпевшими.

В рамках своей деятельности аферисты меняли офисы, на регулярной основе уничтожали документацию, меняли номера телефонов. Кроме того, работники проходили тренинги и инструктажи по методам социнженерии.

Следствие установило, что злоумышленники могут быть причастны больше чем к 70 случаям противоправной деятельности. Мошенники обманули граждан на более чем 10 миллионов рублей.

"Оперативниками задержаны предполагаемый организатор группы и шестеро его сообщников, трое из которых – приезжие из ближнего зарубежья. В ходе проведенных обысков в арендуемых офисных помещениях оперативниками изъяты документы, оргтехника, средства связи, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – заявила Волк.

По словам представителя министерства, следователь по западному округу столицы завел дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В отношении мошенников избрали меру наказания в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех случаев противопровной деятельности, заключила Волк.

Ранее столичные правоохранители задержали мужчину по подозрению в хищении утерянного бумажного свертка, в котором находился 1 миллион рублей. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице.

Против мужчины завели уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данному инциденту ему могут назначить до 10 лет лишения свободы.

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