В Москве вынесли приговор бизнесмену Бойко-Великому за растрату 89 млн рублей

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Черемушкинский суд Москвы назначил основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель", в которую входит агрохолдинг "Русское молоко", Василию Бойко-Великому 6,6 года колонии по делу о растрате примерно 89 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС .

Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата организованной группой"). Наказание бизнесмен будет отбывать в колонии общего режима.

Гособвинитель требовал назначить Бойко-Великому 9 лет колонии.

21 июня 2019 года Басманный суд столицы арестовал предпринимателя, двух его соучастниц и еще четырех фигурантов дела поместил под домашний арест.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс" Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

При помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составлялись подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, также похищались средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

Система регулярных хищений привела к отзыву лицензии Центробанком России. Выявлен 31 факт хищений.

Бойко-Великого задержали по обвинению в присвоении денежных средств 19 июня 2019 года. Обвиняемый свою вину отрицает. Он сообщил, что на данный момент находится под залогом в 50 миллионов рублей по другому уголовному делу, но регулярно приходит в суд и не планирует скрываться от следствия.

По обвинению в хищении 500 тысяч долларов арестован Василий Бойко-Великий