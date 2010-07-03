Суд избрал меру пресечения соучастникам Бойко-Великого по делу о хищениях

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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения шести предполагаемым соучастникам бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в крупных хищениях из банка "Кредитный экспресс", передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе суда, суд арестовал предпринимателя, двух его соучастниц, и еще четырех фигурантов дела поместил под домашний арест.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс" Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

При помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составлялись подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, также похищались средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

Система регулярных хищений привела к отзыву лицензии Центробанком России. Выявлен 31 факт хищений.

Сообщается также, что проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

Бойко-Великого задержали по обвинению в присвоении денежных средств 19 июня. Обвиняемый свою вину отрицает. Он добавил, что на данный момент находится под залогом в 50 миллионов рублей по другому уголовному делу, но регулярно приходит в суд и не планирует скрываться от следствия.