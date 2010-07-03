СК ходатайствует об аресте Бойко-Великого и еще шестерых фигурантов дела

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Следствие ходатайствует об аресте семерых соучастников хищения денежных средств в банке "Кредитный экспресс", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Как полагает следствие, с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главбух Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Соучастники при помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, а также похищали средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

На сегодня выявлен 31 факт хищений. Также проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам. Системные хищения привели к отзыву Центробанком лицензии на осуществление банковской деятельности.



Бойко-Великий задержан по обвинению в крупном хищении

Все семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Расследование ведется при взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило заявление о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о задержании Василия Бойко-Великого по обвинению в присвоении денежных средств. Информацию подтвердил адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов. Сам предприниматель виновным себя не признает.

