СК ходатайствует об аресте Бойко-Великого и еще шестерых фигурантов дела

Следствие ходатайствует об аресте семерых соучастников хищения денежных средств в банке "Кредитный экспресс", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Как полагает следствие, с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главбух Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Соучастники при помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, а также похищали средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.
На сегодня выявлен 31 факт хищений. Также проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам. Системные хищения привели к отзыву Центробанком лицензии на осуществление банковской деятельности.
Бойко-Великий задержан по обвинению в крупном хищении
Все семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Расследование ведется при взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило заявление о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно о задержании Василия Бойко-Великого по обвинению в присвоении денежных средств. Информацию подтвердил адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов. Сам предприниматель виновным себя не признает.
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