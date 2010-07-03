В Кремле назвали "досадной" ситуацию с Калви

Расследование уголовного дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви находится под контролем Владимира Путина.
"Президента информируют, он получает об этом отчеты. Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон – его надо соблюдать", – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT. В целом ситуацию с Калви Песков назвал "очень досадной".
Представитель Кремля отметил, что представители бизнеса настаивают, что речь идет о сугубо коммерческом споре. "Надо дождаться завершения следствия. И если будет доказано, что речь идет не о коммерческом споре, то все было сделано правильно", – отметил Песков.
Пресс-секретарь охарактеризовал бизнесмена как "активного игрока на российском рынке". "Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка", – резюмировал Песков и добавил, что он лично хотел бы видеть Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как полагает следствие, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.
Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.
Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.
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