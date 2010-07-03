Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви попросил суд отпустить его под подписку о невыезде. Защита инвестора предложила залог в пять миллионов рублей.
При этом сам Калви заявил, что не возражает против продления срока домашнего ареста до 14 июля.
"Я готов исполнять все условия домашнего ареста, но полагаю, что подписка о невыезде тоже обеспечит работу следствия", – приводит слова Калви Агентство "Москва".
В случае продления домашнего ареста, защита инвестора попросила суд разрешить их подзащитному двухчасовые прогулки в интервале с 10:00 до 16:00, чтобы самостоятельно покупать необходимое.
Калви и его сообщников обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей. 11 апреля его освободили из-под стражи прямо в зале суда. Меру пресечения изменили на домашний арест, срок которого истекает 13 апреля.
Представитель СК уточнила, что у обвиняемого есть устойчивые социальные связи в РФ. За Калви поручились многие влиятельные лица. Он занимается развитием инвестиционных проектов в стране, поддерживает благотворительные фонды.
Кроме того, подозреваемый имеет постоянное место работы, недвижимое имущество. У него на иждивении находятся трое детей.
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