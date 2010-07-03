Суд столицы арестовал Бойко-Великого по делу о растрате

Фото: телеграм-канал Пресс-Хата

Бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в многомиллионных хищениях из банка "Кредитный экспресс", арестовали на два месяца. Решение принял Басманный районный суд столицы, передает Агентство "Москва".

"Избрать обвиняемому меру пресечения в виде ареста на срок до 19 августа", – огласил решение судья Артур Карпов.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Сам Бойко-Великий отверг обвинения.

"Я ни в чем не виновен", – заявил он.

Обвиняемый добавил, что на данный момент находится под залогом в 50 миллионов рублей по другому уголовному делу, но регулярно приходит в суд и не планирует скрываться от следствия.

По данным следствия, с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главбух Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова украли более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Злоумышленники при помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, а также похищали средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

На сегодня выявлен 31 факт хищений. Также проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

Бойко-Великого задержали по обвинению в присвоении денежных средств 19 июня.