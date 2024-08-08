Главный кадровик Минобороны Кузнецов не признал вину во взяточничестве

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Главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов не признал свою вину по делу об особо крупной взятке, заявила его адвокат Марина Финкель.

"Инкриминируемое ему деяние не совершал, никакого имущества от Левы Мартиросяна не получал, содействие по заключению госконтрактов не оказывал", – сообщила она в беседе с ТАСС.

Она подчеркнула, что материалы дела не содержат в себе каких-либо документов, где ее подзащитный давал бы изобличающие показания. Поэтому адвокат намерена использовать все предусмотренные законом способы защиты для доказательства невиновности Кузнецова.

Ранее суд сократил срок ареста генерала до 12 сентября, оставив его в СИЗО.

Кузнецова арестовали 14 мая, изъяв у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии следователей, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Позже в СМИ появилась информация, что причиной дела стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.

По версии СКР, Мартиросян, также арестованный по аналогичному делу, дал взятку Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на сумму в размере свыше 30,5 миллиона рублей.

