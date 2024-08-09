Суд отказался освободить генерала Шамарина по делу о взятках

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Второй западный военный суд отказался выпустить из СИЗО отстраненного от должности начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ – заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат генерала Михаил Перцев требовал смягчить меру пресечения и отпустить его подзащитного из-под стражи, так как Шамарин сотрудничал со следствием, чем доказал, что может находиться вне СИЗО. Сам же обвиняемый, выступая по видеосвязи, поддержал позицию своих юристов.

Шамарина арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере 23 мая. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По данным следствиям, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за общее покровительство. При этом полученными средствами генерал распорядился по своему усмотрению.

Сперва Шамарин не признавал свою вину, поэтому дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были ранее осуждены за мошенничество. В это число вошел экс-начальник одного из подразделений ГУ связи ВС РФ Александр Оглоблин, которого приговорили в феврале 2022 года к 4,5 года колонии по делу о хищениях. В марте 2024 года суд выпустил его на свободу, так как он дал признательные показаний по делу генерала.

Однако недавно Шамарин частично признал вину в получении 19 миллионов рублей взятки. При этом, как утверждает его адвокат, генералу вменяют получение взятки в размере свыше 30 миллионов рублей, но его подзащитный не согласен с квалификацией уголовного дела.

