Суд освободил из колонии экс-подчиненного Шамарина за дачу показаний по делу

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Мосгорсуд выпустил на свободу экс-начальника одного из подразделений ГУ связи ВС РФ Александра Оглоблина, которого приговорили в феврале 2022 года к 4,5 года колонии по делу о хищениях. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

Суд принял такое решение еще в марте, так как Оглоблин дал признательные показаний по делу генерала Вадима Шамарина. При этом ту часть срока, которую экс-начальник одного из подразделений ГУ связи ВС РФ не отбыл, заменят на исправительные работы.

Шамарина арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере 23 мая. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По данным следствиям, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за общее покровительство. При этом полученными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Изначально генерал не признавал свою вину, поэтому дело было возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, которые были ранее осуждены за мошенничество. Однако чуть позже Шамарин частично признал вину в получении 19 миллионов рублей взятки от второго фигуранта дела. При этом, по словам юриста, подзащитному вменяют получение более 30 миллионов рублей.

Оглоблин, в свою очередь, проходил фигурантом по делу своего начальника – бывшего руководителя главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова. Позже материалы в отношении Оглоблина выделили в отдельное производство, поскольку тот согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Оба причастны к уголовному делу "Воентелекома", следствие по которому началось в 2013 году. По данным правоохранителей, глава компании Александр Давыдов вступил в сговор с рядом представителей Минобороны РФ с целью мошенничества. Ущерб от незаконной деятельности группировки составил 1,6 миллиарда рублей. Оглоблин свою вину признал и раскаялся в содеянном.

