Суд заключил под стражу главу Сергиева Посада до 9 октября

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Акулов"

Суд решил заключить под стражу главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова до 9 октября в рамках рассмотрения дела о коррупции. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале прокуратуры Подсмосковья.

Его заподозрили в получении взяток на сумму более 15 миллионов 600 тысяч рублей.

"В настоящее время он проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток", – говорится в публикации.

Проходящую по данному делу начальницу местного МФЦ тоже заключили под стражу, уточнили в надзорном ведомстве.

О задержании Акулова и руководителя МФЦ стало известно ранее. Следователи завели уголовное дело по статьям о даче взятки, получении взятки и мошенничестве.

Выяснилось, что в период с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа постоянно получал денежные суммы от начальницы МФЦ "за общее покровительство и попустительство по службе". Возглавляющая МФЦ, в свою очередь, фиктивно нанимала на работу номинальных сотрудников, чтобы получать за них зарплату.

