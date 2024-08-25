Глава СК поручил доложить о расследовании покушения на убийство женщины в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании покушения на убийство женщины в ЮВАО Москвы, сообщает пресс-служба СКР.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – добавили там.

Отмечается, что в покушении на убийство подозревается 45-летний уроженец одной из республик Средней Азии.

По версии следствия, фигурант вечером 24 августа находился на остановке общественного транспорта в 1-м Капотненском проезде. Женщина сделала ему замечание, поэтому он не менее двух раз ударил ее ножом, из-за чего та была госпитализирована, добавляли в правоохранительных органах. Мужчину задержали и заключили его под стражу.

