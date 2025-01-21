В Москве задержаны 10 человек за обман горожан на 30 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали в столице 10 человек, которые обвиняются в хищении свыше 30 миллионов рублей у не менее 40 граждан под предлогом оказания платных услуг в области косметологии и медицины. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

Как рассказала Волк, злоумышленники учредили несколько юридических фирм. Их офисы располагались на Тверской улице, Пушкинской площади и улице Петровке. Клиентов они привлекали с помощью рекламы в интернете и звонками из call-центров.

Аферисты распространяли ложную информацию о прохождении бесплатных пробных процедур, продолжила представитель МВД. После первого сеанса они убеждали москвичей в необходимости заключить договор на дальнейшее оказание платных услуг. При этом сделка предлагалась по якобы выгодному предложению и в рассрочку. На самом деле на пациентов оформлялись потребительские кредиты.

Кроме того, якобы бесплатная процедура указывалась в договоре, однако ее цена иногда составляла более 80% от общей стоимости. Фактически косметологические и медицинские услуги, оплаченные клиентами, оказаны не были, подчеркнула Волк.

Среди задержанных оказались шесть женщин и четверо мужчин. По местам их проживания в Москве и Подмосковье провели обыски и изъяли документы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В данный момент трое фигурантов арестованы, трое находятся под домашним арестом, еще четверым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в столице задержали мужчину за кражу 20 миллионов рублей при помощи поддельного паспорта. По информации правоохранителей, злоумышленник обратился в офис одного из операторов мобильной связи, показал поддельный документ и запросил дубликат якобы утерянной сим-карты. Затем он получил доступ к мобильному приложению жертвы и банковским данным, после чего снял с чужого счета деньги, передал похищенное мошенникам, а часть суммы оставил себе в качестве вознаграждения.