Жительнице Омска грозит 10 лет колонии за хищение у сирот 13 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Жительнице Омска, которую подозревают в хищении 13 миллионов рублей у детей-сирот, грозит 10 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает ведомство, 57-летняя женщина знакомилась с сиротами, которые с рождения имеют психические заболевания, а после покупала им еду, одежду и предоставляла им временное жилье после выпуска из интернатов в своей съемной квартире. Пользуясь их доверчивостью, злоумышленница получала доступ к банковским счетам детей и похищала их деньги.

Женщина убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а деньги похитила. В результате в период с января 2017 года по декабрь 2023 года она присвоила у шести выпускников интернатов примерно 13 миллионов рублей. В связи с этим было возбуждено дело о мошенничестве. Вину злоумышленница признала, но причиненный ущерб не выплатила.

Ранее мошенники незаконно присвоили маткапитал и иные детские выплаты в 59 российских регионах. В МВД пояснили, что злоумышленники все больше прибегают к подобным схемам в стране. Для этого аферисты используют лазейки в законах.

Однако юрист по гражданским делам Алла Георгиева предупредила, что за подобные действия в стране предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, злоумышленникам необходимо будет вернуть полученные незаконным путем деньги.

В ноябре прошлого года жительницу Камчатки обвинили в незаконном получении средств. Как заявили в МВД, женщина обратилась в МФЦ с целью получения выплат и пособий якобы на двух детей. Для подачи заявлений она использовала поддельные документы. В результате за 1,5 года она похитила из бюджета РФ и региона 935 812 рублей. На нее завели уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Ей грозит срок лишения свободы до 6 лет.

