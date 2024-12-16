В МВД России назвали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей

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В России было выявлено более 700 фактов хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом рассказал начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на не рождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел", – приводит его слова ТАСС.

Курносенко также сообщил, что к уголовной ответственности было привлечено 217 лиц. По его словам, предварительный ущерб российскому бюджету оценивается в миллиард рублей.

Он также рассказал про схему хищения маткапитала – мошенники подавали в МФЦ заявления, из которых следовало, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. Заявление они подавали с паспортами и рукописным заявлением фиктивной роженицы без предоставления подтверждающих факт рождения ребенка документов. Таким образом мошенники получали свидетельства о рождении детей.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей в 2025 году. Выплата за рождение второго увеличится на 61 тысячу. С 1 февраля 2025 года материнский капитал также будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции.

Кроме того, стало известно, что материнский капитал в России может достичь 1 миллиона рублей на второго ребенка для семей, которые не получали его при рождении первого, через три года. Подобное увеличение маткапитала предусмотрено трехлетним бюджетом, в соответствии с реальным размером инфляции.

