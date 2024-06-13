ФСБ выявила хищение соцвыплат на 1 млрд рублей по поддельным документам из ЕС

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ФСБ и МВД вместе с Росгвардией выявили хищение средств свыше 1 миллиарда рублей у Социального фонда РФ и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Ингушетии".

По версии спецслужб, злоумышленники похищали деньги с помощью полученных от стран ЕС (Австрии, Бельгии, Германии и Франции) поддельных документов о рождении и смерти людей. Также в ЦОС ФСБ России уточнили, что участники преступной группировки направляли подложные договоры купли-продажи и ипотечного займа, якобы подписанные с физлицами, на основании которых на расчетные счета ГУП поступали деньги, после чего средства обналичивались и присваивались группой лиц.

"Для этого использовались поддельные документы детей, якобы рожденных за пределами РФ. В результате противоправных действий члены группы похитили выделенные для реализации государственных мер поддержки семей с детьми бюджетные средства", – подчеркнула официальный представитель МВД Ирина Волк, добавив, что в этой схеме участвовали также ингушские чиновники.

На всех членов группы завели дело о мошенничестве при получении выплат. При этом, как утверждает Волк, двух фигурантов этого дела уже арестовали, а третью отправили под домашний арест. Сейчас следствие продолжает расследование дела и проводит обыски по местам жительства и работы задержанных, передает ТАСС.

Ранее Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова, которого обвиняют в хищении более 19 миллионов рублей, которые были выделены Минкультом на реставрационные работы Соловецкого монастыря. Волкова передали представителям российской полиции в аэропорту города Пномпень, мужчину доставят в Москву. Согласно версии следствия, с 2011 по 2016 год мужчина, действуя вместе с сообщниками, похитил выделенные Минкультом бюджетные деньги.

