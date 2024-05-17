Камбоджа выдала РФ обвиняемого в хищении 19 млн рублей при ремонте Соловецкого монастыря

Фото: 123RF/danielt1994

Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова, которого обвиняют в хищении более 19 миллионов рублей, которые были выделены Минкультом на реставрационные работы Соловецкого монастыря. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает ТАСС.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере", – рассказала она.

Волкова передали представителям российской полиции в аэропорту города Пномпень, мужчину доставят в Москву. Согласно версии следствия, с 2011 по 2016 год мужчина, действуя вместе с сообщниками похитили выделенные Минкультом бюджетные деньги.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники под видом сотрудников Центробанка РФ и правоохранительных органов похитили 308 тысяч рублей у актрисы Оксаны Тимановской. Актрисе позвонили двое аферистов. Первый сообщил о попытке хищения средств с ее банковского счета, а второй – представился сотрудником ЦБ РФ и подтвердил сведения о якобы мошеннических действиях.

Мошенники ввели Тимановскую в заблуждение, после чего она перевела им 308 тысяч рублей, чтобы спасти свои средства. Позже артистка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в правоохранительные органы.

