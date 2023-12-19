Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России

Фото: пресс-центр МВД России

Многодетная семья из Германии сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей полицией, сообщается на портале МВД РФ.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, семья Хардер, в составе которой отец, мать и шестеро детей, в том числе четверо несовершеннолетних, прибыла в Калужскую область в ноябре.

Родители рассказали, что основной причиной переезда был страх, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут у них детей. Семья обратилась в подразделение по вопросам миграции УМВД по Калужской области, чтобы получить временное убежище. Полицейские в кратчайшие сроки рассмотрели и одобрили заявку.

Иностранцам в торжественной обстановке выдали свидетельства. После оформления документов германской стороной вся семья планирует получить гражданство России.

В феврале министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев уволил двух работников МВД за необоснованный отказ блогеру из Латвии Сергею Васильеву в убежище.

Русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист был вынужден покинуть территорию Латвии в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанным с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса.

Васильев после прибытия на территорию России обратился в Управление по вопросам миграции в городе Москве с просьбой предоставить ему временное убежище. Была проведена проверка, которая показала, что должностные лица поверхностно рассмотрели заявление Васильева. Сотрудниками МВД не были учтены все обстоятельства. Они также упустили, что на территории Латвии Васильеву поступают угрозы жизни и здоровью.

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