Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежище в России – СМИ

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, обратился к Москве с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что обращение от Боке поступило еще в декабре 2022 года.

Осенью на француза напали двое мужчин с ножом, но ему удалось скрыться. По информации Боке, нападение было организовано агентами СБУ.

Волонтер посещал Украину с гуманитарной миссией весной 2022 года. После поездки Боке заявил, что видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

Ранее стало известно, что Нидерланды больше не будут автоматически давать убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации. При этом правило не распространяется на дезертировавших российских военнослужащих.

Служба иммиграции и натурализации самостоятельно сможет принять решение по их международной защите на индивидуальной основе.

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