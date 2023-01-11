16:13Политика
Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежище в России – СМИ
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, обратился к Москве с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что обращение от Боке поступило еще в декабре 2022 года.
Осенью на француза напали двое мужчин с ножом, но ему удалось скрыться. По информации Боке, нападение было организовано агентами СБУ.
Волонтер посещал Украину с гуманитарной миссией весной 2022 года. После поездки Боке заявил, что видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
Ранее стало известно, что Нидерланды больше не будут автоматически давать убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации. При этом правило не распространяется на дезертировавших российских военнослужащих.
Служба иммиграции и натурализации самостоятельно сможет принять решение по их международной защите на индивидуальной основе.
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