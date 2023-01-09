Сбежавшие в Южную Корею от частичной мобилизации россияне не обращались в посольство РФ

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Сбежавшие в Южную Корею после объявления частичной мобилизации россияне не обращались в посольство РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в республике Корея.

Уточняется, что покинувшие Россию застряли в международном аэропорту Инчхона.

Издание Korea Times сообщило, что южнокорейские власти не собираются давать россиянам политическое убежище, так как не признают частичную мобилизацию в России причиной для этого. На данный момент уже пять российских граждан вынужденно живут в международном аэропорту Инчхон в попытках обжаловать решение Минюста Южной Кореи.

"Если суд примет сторону россиян, им выдадут визы G-1, которые гарантируют временное пребывание в Южной Корее на период прохождения официальной проверки для получения статуса беженцев. Если суд отклонит их жалобу и не обяжет южнокорейский Минюст изменить решение, то просители убежища, скорее всего, будут депортированы назад в Россию", – отметили в сообщении.

Представитель посольства РФ в Сеуле рассказал, что россияне действительно получили отказ во въезде в Республику Корея и в настоящее время находятся в транзитной зоне аэропорта Инчхон. Однако они могут покинуть страну добровольно, улетев обратно в Россию или в другую страну. Также уточняется, что россияне не обращались за помощью в посольство, однако подали заявление на получение визы претендента на статус беженца.

"В этой связи иммиграционные власти РК не предоставляют посольству дополнительные данные о заявителях", – отметили в посольстве.

По данным СМИ, подавшие заявку на получение статуса беженца уже получили отказ на предварительном этапе. Россиянам отказало министерство юстиции Южной Кореи, так как уклонение от военной службы не является уважительной причиной.

В аэропорту в настоящее время живут мужчины в возрасте от 23 до 30 лет. Они питаются продуктами, которые предоставляет южнокорейский Минюст. Решение суда будет оглашено в конце января.

"Эти люди подвергаются преследованиям в своей родной стране на основании их предполагаемых политических убеждений, что дает им право на получение статуса убежища в соответствии с международными стандартами. Министерство юстиции должно быть хорошо осведомлено об этом", – заявил один из законных представителей из организации "Адвокаты по защите "Закона об общественных интересах" (APIL).

Южнокорейские эксперты считают, что к вопросу о предоставлении убежища необходимо подходить осмотрительно, так как в будущем это может привести к потоку таких людей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал граждан не верить сообщениям, которые распространяются в телеграм-каналах, о продолжении мобилизации в России. Песков подчеркнул, что первоисточником информации остаются официальные власти.

Путин заявил об отсутствии факторов для новой мобилизации

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