Колокольцев уволил двух работников МВД за необоснованный отказ блогеру из Латвии в убежище

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Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев уволил двух работников МВД за необоснованный отказ блогеру из Латвии Сергею Васильеву в убежище. Об этом в телеграм-канале МВД России сообщила официальный представитель Ирина Волк.

По ее словам, Колокольцев освободил от занимаемых должностей начальника Управления по вопросам миграции главного управления МВД по Москве полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве полковника полиции Татьяну Дмитриеву.

"По имеющейся информации, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев был вынужден покинуть территорию Латвии в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанных с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса", – рассказала Волк.

Отмечается, что Васильев после прибытия на территорию России обратился в Управление по вопросам миграции в городе Москве с просьбой предоставить ему временное убежище.



Волк заявила, что была проведена проверка, которая показала, что должностные лица поверхностно рассмотрели заявление Васильева. Сотрудниками МВД не были учтены все обстоятельства. Они также упустили, что на территории Латвии Васильеву поступают угрозы жизни и здоровью.

Решение об отказе временного убежища Васильеву аннулировано. В ближайшее время Васильеву будет предоставлено временное убежище на территории России, подчеркнула Волк.

Ранее сообщалось, что МВД РФ готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения журналиста из Франции Адриана Боке в случае, если он подаст соответствующее заявление.

Уточняется, что решение будет принято с учетом информации о преследованиях Боке за его пророссийскую позицию.

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