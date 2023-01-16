МВД готово урегулировать правовое положение в РФ француза Адриана Боке

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

МВД РФ готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения журналиста из Франции Адриана Боке в случае, если он подаст соответствующее заявление. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Уточняется, что решение будет принято с учетом информации о преследованиях Боке за его пророссийскую позицию.

"Разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении Российской Федерацией политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории РФ были направлены Адриану Боке в декабре прошлого года", – отметила представитель министерства Ирина Волк.

Для подачи заявления журналист должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания, уточнили в ведомстве.

Ранее Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, обратился к Москве с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Осенью 2022 года на француза напали двое мужчин с ножом, но ему удалось скрыться. По информации Боке, нападение было организовано агентами СБУ.

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