Адвокат назвал условие для получения волонтером Боке убежища в России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

С учетом огласки произошедшего в средствах массовой информации французский журналист и волонтер Адриан Боке имеет все основания воспользоваться правом на получение политического убежища в России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Леонида Исаева.

"Для этого Боке в течение семи дней после прибытия в РФ нужно обратиться с письменным ходатайством на имя президента в территориальный орган МВД субъекта РФ по месту своего пребывания", – объяснил эксперт, подчеркнув, что заявление должно содержать детали преследования по политпричинам.

Ранее в СМИ появилась информация о просьбе Боке предоставить ему политубежище в РФ. Обращение французский журналист подал в декабре 2022 года.

По словам Боке, весной прошлого года он стал свидетелем инсценировки массовых убийств мирного населения в Буче украинской стороной, а осенью подвергся нападению, которое было организовано агентами Службы безопасности Украины (СБУ).



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!