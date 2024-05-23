Дело экс-совладельца сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Якубовского передано в прокуратуру

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Уголовное дело о крупном хищении в отношении бывшего совладельца сети кофеен "Кофе хауз" и магазинов "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из представляющих интересы потерпевшей стороны адвоката Сергея Гревцова.

Он уточнил, что следственный департамент МВД ознакомил с материалами дела самого Якубовского. Как установили правоохранители, под его руководством экс-директор Petropavlovsk Павел Масловский, экс-гендиректор "Ппфин холдинг" Светлана Безрукова и банкир Андрей Вдовин похитили у восьми зарубежных компаний более 126 миллионов рублей.

По словам Гревцова, материалы дела насчитывают более 50 томов.

Якубовского арестовали в апреле прошлого года, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. В феврале суд вновь ужесточил ему меру пресечения, заключив под стражу. Бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в качестве зампреда правления Экспобанка, впоследствии он стал основным совладельцем данной организации. Бизнесмен являлся бенефициаром и членом совета директоров ОАО "М2М Прайвет банк". Банк России отозвал лицензию у данной кредитной организации в 2016 году из-за неудовлетворительного качества ее активов.

В апреле Мосгорсуд продлил арест Кириллу Якубовскому до 6 июля.

