Илью Яшина отправили на 15 суток в ШИЗО

Фото: ТАСС/AP Photo/Dmitry Serebryakov (Илья Яшин внесен Минюстом в реестр иностранных агентов)

Экс-главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) отправили на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии ИК-3 в Смоленской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В публикации говорится, что "формальным поводом" для этого стало покидание спального места в бараке якобы на три минуты позже команды "подъем". Сам Яшин назвал реальной причиной "желание администрации ИК сорвать его трехдневную встречу с родителями", запланированную на 27 мая.

Также он сообщил, что у него забрали на проверку все книги, кроме Библии, две недели не передают письма и "регулярно подвергают обыскам".

Мещанский суд в конце 2022 года приговорил Яшина к лишению свободы сроком 8,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Экс муниципального депутата обвинили в распространении фейков о российской армии.

В апреле 2023 года Мосгорсуд признал законным приговор первой инстанции. Апелляционную жалобу отклонили.