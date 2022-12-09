Путин прокомментировал приговор Яшину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отреагировал на судебный приговор столичному муниципальному депутату Илье Яшину (признан иноагентом в РФ).

Один из журналистов начал задавать вопрос о Яшине, а президент перебил его и спросил: "Это кто такой?" Ему ответили, что речь идет о блогере, и спросили, не кажется ли ему наказание в виде 8,5 года колонии зверским сроком.

"Знаете, как в народе говорят – если кажется, надо креститься", – отметил российский лидер.

Путин назвал недопустимым вмешательство в дело судов и нецелесообразным подвергать их решения сомнению.

"Есть определенные законом обозначенные права защиты граждан, так как они хотели бы это делать. Можно обратиться в вышестоящую инстанцию", – сказал глава государства.

Он добавил, что адвокаты Яшина знают, как им нужно поступить.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес Яшину наказание в виде 8,5 года колонии общего режима. Бывшего муниципального депутата обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Дело в отношении Яшина возбудили после апрельского стрима на YouTube, где он обвинил российских военных в убийстве мирных граждан в Буче.



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