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15:39

Политика

Мосгорсуд признал законным решение приговорить Яшина к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции" (Илья Яшин признан иноагентом в РФ)

Мосгорсуд признал законным решение приговорить бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Суд постановил оставить без изменения решение первой инстанции, а апелляционную жалобу отклонить.

В конце прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к наказанию в виде 8,5 года колонии общего режима.

Бывшего муниципального депутата обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Дело в отношении Яшина возбудили после апрельского стрима на YouTube, где он обвинил российских военных в убийстве мирных граждан в Буче.

В июле прошлого года Минюст РФ внес Илью Яшина в реестр физических лиц-иноагентов. Вместе с ним в список попали актриса Татьяна Лазарева, блогеры Максим Кац, Вероника Белоцерковская и другие.

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