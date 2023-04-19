15:39Политика
Мосгорсуд признал законным решение приговорить Яшина к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции" (Илья Яшин признан иноагентом в РФ)
Мосгорсуд признал законным решение приговорить бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.
Суд постановил оставить без изменения решение первой инстанции, а апелляционную жалобу отклонить.
В конце прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к наказанию в виде 8,5 года колонии общего режима.
Бывшего муниципального депутата обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Дело в отношении Яшина возбудили после апрельского стрима на YouTube, где он обвинил российских военных в убийстве мирных граждан в Буче.
В июле прошлого года Минюст РФ внес Илью Яшина в реестр физических лиц-иноагентов. Вместе с ним в список попали актриса Татьяна Лазарева, блогеры Максим Кац, Вероника Белоцерковская и другие.
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