Суд в Москве отправил в СИЗО экс-совладельца сетей "Кофе хаус" и "Азбука вкуса"

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Бывший совладелец сетей "Кофе Хаус" и "Азбука вкуса" Кирилл Якубовский был арестован Мещанским судом Москвы на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Якубовского К. В., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня 2023 года", – указано в сообщении.

Ранее Якубовский был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, ему официально предъявили обвинение. В правоохранительных органах не сообщили деталей уголовного дела, в рамках которого был задержан бизнесмен.

Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в качестве зампреда правления Экспобанка, впоследствии он стал основным совладельцем данной организации. Бизнесмен являлся бенефициаром и членом совета директоров ОАО "М2М Прайвет банк". Банк России отозвал лицензию у данной кредитной организации в 2016 году из-за неудовлетворительного качества ее активов.

До этого сообщалось, что следователи задержали в Москве экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Она была задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте "Пушкинская карта".

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.