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19 апреля, 23:51

Происшествия

Экс-заместителя министра культуры задержали в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Следователи задержали в Москве бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Об этом сообщает ТАСС.

"Ярилова задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", – заявил агентству собеседник из правоохранительных органов.

Ярилова была заместителем министра культуры с 2018 года, а в сентябре 2022 года покинула должность по собственному желанию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на ее место Надежду Преподобную.

Ранее сообщалось, что СК РФ расследует дело по факту хищения бюджетных средств с помощью "Пушкинской карты". Дело расследуется против жителей столичного региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова, которым выдвинули обвинения по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

СК расследует дело о хищении 200 млн рублей через фиктивные "Пушкинские карты"

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