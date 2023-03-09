СК РФ расследует дело по факту хищения бюджетных средств с помощью "Пушкинской карты"

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российский Следственный комитет занялся расследованием уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в программе "Пушкинская карта". Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

Дело расследуется против жителей столичного региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Им выдвинули обвинения по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным ведомства, в прошлом году фигуранты воспользовались поддельными электронными банковскими картами "Пушкинская карта" и похитили свыше 200 миллионов рублей. Они организовывали массовые продажи билетов без цели проведения соответствующих культурных мероприятий. Следствием установлено, что Якубов, Гурбанов и Сафонов обманули сотрудников банка и Минкульта РФ.

"В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 миллионов рублей наложен арест", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали директора по развитию АО "Цифромед" Романа Селиванова за мошенничество. Это произошло в тот момент, когда Селиванов получил 2,5 миллиона рублей от гендиректора АО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" (АО "МЦ НТТ") Сергея Шишмарева.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!