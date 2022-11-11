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Суд арестовал зампреда торгово-промышленной палаты РФ Чернина за мошенничество
Фото: Агентство "Москва"
Суд арестовал замглавы комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергея Чернина до 10 января 2023 года. Его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Чернина меры пресечения в виде заключения под стражу", – передает РИА Новости сообщение Басманного суда.
Ранее сообщалось, что бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество.
Следователи выяснили, что экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Отмечается, что Ларин возглавлял школу с 2008 по 2021 год. Общий ущерб от его неправомерных действий оценили в 36 миллионов 211 тысяч рублей.
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