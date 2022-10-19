Обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Лялин пытался бежать из-под стражи

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Адвокату Вадиму Лялину, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, добавили статью за побег из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

"2 сентября 2022 года Лялин В. М. совершил побег из-под стражи, 3 сентября 2022 года он объявлен в розыск, а 4 сентября 2022 года задержан и помещен в следственный изолятор", – говорится в постановлении Басманного суда Москвы о продлении срока ареста Лялину до 15 декабря.

Уточняется, что по новому обвинению Лялину грозит до 4 лет лишения свободы.

Экс-адвокат был отправлен в СИЗО в апреле текущего года. Он признал вину, возместил ущерб и сотрудничал со следствием.

Ранее сообщалось, что суд признал бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского виновным в хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов рублей и приговорил его 7,5 года колонии. Кроме Лемешевского по делу проходили руководитель дирекции правового обеспечения данного НПО Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков.

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