Экс-главу НПО имени Лавочкина приговорили к 7,5 года колонии за мошенничество

18:19
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Суд признал бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского виновным в хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов рублей и приговорил его 7,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд постановил приговорить Лемешевского к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей", – сказала судья, оглашая вердикт.
Кроме Лемешевского по делу проходили руководитель дирекции правового обеспечения данного НПО Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игор Третьяков. Аверьянова получила 6 лет колонии и штраф размером 300 тысяч рублей, Третьяков – 7 лет колонии и штраф 400 тысяч рублей.
Расследование дела о хищении у госкорпорации "Роскосмос" 330 миллионов рублей было завершено летом 2019 года. Осенью того же года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех фигурантов дела. По версии следствия, средства были похищены под видом услуг адвокатской конторы Третьякова.
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