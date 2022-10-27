Ректора РБУ Михаила Балыхина арестовали по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Саша Савельева

Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Балыхина отправили в СИЗО на два месяца – до 25 декабря. Решение о его аресте пока не обжаловано. Подробности уголовного дела уточняются.

Ранее сообщалось, что бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество. Следователи выяснили, что экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Отмечается, что Ларин возглавлял школу с 2008 по 2021 год. Общий ущерб от его неправомерных действий оценили в 36 миллионов 211 тысяч рублей.



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