Проверяющему военкоматы полковнику Мертвищеву предъявили обвинение в коррупции

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Сотруднику главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил Ивану Мертвищеву предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, полковника задержали сотрудники ФСБ у дома, когда ему привезли стиральную машину Bosch WHA122W1BL самой дорогой комплектации. Предположительно, бытовая техника за 72 130 рублей и является взяткой.

Одного из военкомов Москвы, который и купил стиральную машину, освободили от уголовной ответственности, так как он действовал в рамках оперативного эксперимента.

В отношении Мертвищева возбудили уголовное дело по пункту "б" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки, сопряженное с вымогательством"). Следствие ходатайствовало об отправке полковника под домашний арест, а адвокат и прокурор поддержали требование. Кроме того, Мертвищев свою вину в совершении преступления признал.

Обвиняемый должен был за взятку проявить лояльность к военкому при проведении служебной проверки и оказать общее покровительство.

Источники рассказали "Коммерсанту", что адвокаты полковника ожидают, что дело переквалифицируют на мошенничество. Из-за того, что Мертвищев впервые привлекается к ответственности, ему могут назначить штраф.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали заместителя гендиректора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны РФ Евгения Бутусова. Его обвиняют в получении взятки в размере примерно 2 миллионов рублей.



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