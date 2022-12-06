Экс-помощника главы РАР арестовали по делу о покушении на взяточничество

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Экс-помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко арестован в Москве по подозрению покушении на взяточничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Терещенко содержится в столичном следственном изоляторе № 5.

По словам собеседника агентства, экс-помощника главы РАР арестовали по делу, возбужденному еще в октябре прошлого года.

"Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием", – сказал источник.

Более подробная информация пока не уточняется.

Ранее в Москве суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Ему вменяют получение крупной взятки за невключение нескольких компаний в план налоговых проверок на 2021 год. Чиновник совершил преступление еще в те времена, когда возглавлял омское управление ФНС России.



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