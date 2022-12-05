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Правоохранители задержали экс-главу Кузбасса Вячеслава Телегина
Фото: o-kemerovo.ru
Полиция задержала бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, который в августе этого года ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
"Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", – заявил собеседник агентства.
При этом он не уточнил причину задержания экс-главы области.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали главного инспектора по маломерным судам столичного управления МЧС Сергея Зотова. Его подозревают в совершении преступления по статье 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки").
Позже стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал Зотова до 29 января 2023 года.
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