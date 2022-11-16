Гражданку Польши со статусом дипломата задержали в РФ при получении взятки

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В России задержали гражданку Польши со статусом дипломата при получении взятки за подготовку документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте алкоголя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Женщину задержали при получении 20 тысяч евро за подготовку фиктивной документации.

"Задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом – гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва", – говорится в сообщении.

МИД РФ объявил ее неприемлемым лицом и предложил уехать из России в течение недели.

Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили склад хранения контрабандного алкоголя. В результате были задержаны трое россиян, причастных к ввозу в РФ алкоголя, и изъята партия объемом более 40 тонн и стоимостью свыше 2 миллионов долларов.

Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде алкоголя и сбыте товара без маркировки. По данным следствия, двое граждан незаконно перевезли через таможенную границу партию алкоголя на основании фиктивных документов.

"Часть товара злоумышленники передали сообщнице для продажи, оставшуюся часть партии разместили на хранение в одном из складских комплексов на территории Московского региона", – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, трем обвиняемым выдали подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково задержали наркокурьера, который доставил партию "жидкого" кокаина из Бразилии. Наркотики он перевозил в желудочно-кишечном тракте. За перевозку запрещенного вещества ему заплатили 300 тысяч рублей. При этом на прилегающей к аэропорту территории была задержана россиянка, которая получала наркотик, а затем сбывала его в Санкт-Петербурге.



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