Суд арестовал инспектора ГУ МЧС по Москве Зотова по делу о взятке

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пресненский суд Москвы арестовал до 29 января 2023 года заместителя начальника ГУ МЧС – главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по коррупционному делу. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича <...> на срок до 29 января", – заявили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что Зотову предъявлено обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

О задержании Зотова стало известно накануне. Уточнялось, что главного инспектора по маломерным судам Москвы подозревают в получении взятки. Об аресте Зотова ходатайствовало следствие.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!