Инспектора ГУ МЧС по Москве Зотова задержали из-за взятки – СМИ

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Главного инспектора по маломерным судам столичного управления МЧС Сергея Зотова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Зотова подозревают в совершении преступления по статье 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки"). Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее в Ростовской области возбудили против руководящего состава предприятия "Звезда-Стрела" уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В УФСБ считают, что сотрудники проводили финансовые махинации с помощью внесения ложной информации в документы.

Позже СМИ опубликовали кадры из особняка главы предприятия в Таганроге. На фотографиях были изображены дорогостоящий ремонт, бассейн и гараж на несколько автомобилей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!