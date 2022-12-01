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Инспектора ГУ МЧС по Москве Зотова задержали из-за взятки – СМИ
Фото: moscow.mchs.gov.ru
Главного инспектора по маломерным судам столичного управления МЧС Сергея Зотова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Зотова подозревают в совершении преступления по статье 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки"). Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее в Ростовской области возбудили против руководящего состава предприятия "Звезда-Стрела" уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В УФСБ считают, что сотрудники проводили финансовые махинации с помощью внесения ложной информации в документы.
Позже СМИ опубликовали кадры из особняка главы предприятия в Таганроге. На фотографиях были изображены дорогостоящий ремонт, бассейн и гараж на несколько автомобилей.
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