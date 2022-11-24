В СМИ появились кадры из "дворца" подозреваемого в хищении 15 млн из гособоронзаказа

РЕН ТВ опубликовал кадры из особняка главы предприятия "Звезда-Стрела" в Таганроге в Ростовской области, подозреваемого в хищении 15 миллионов рублей из государственного оборонного заказа. Обыски во "дворце" мужчины прошли накануне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

На фотографиях видно, что в загородном жилом доме выполнен дорогостоящий ремонт. Помимо этого, на территории участка располагается бассейн и гараж на несколько автомобилей.

До этого УФСБ РФ по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководящего состава предприятия "Звезда-Стрела". По данным спецслужб, сотрудники осуществляли финансовые махинации, внося в документы ложную информацию.

На предприятии "Звезда-Стрела" с 2004 года производились емкости для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте корпорации, в состав которой входит завод, указывается, что компания также ремонтирует помещения, которые не предназначаются для жилья, и занимается оптовой продажей продукции из металла.

Ранее суд признал бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского виновным в хищении 330 миллионов рублей. По данным следствия, мужчина похитил крупную сумму у "Роскосмоса". Обвиняемого приговорили к 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии.

До этого по делу о мошенничестве к трем годам колонии общего режима приговорили бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина. По данным следователей, мужчина намеренно включал в состав клуба якобы действующих игроков для получения дополнительных денежных средств на финансирование организации.

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