Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве

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Фрунзенский суд Саратова приговорил к 3,5 года лишения свободы сына бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова Антона, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"По части 4 статьи 159 УК РФ ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима", – сказали в суде.

Антон Астахов стал одним из 14 фигурантов уголовного дела о хищении 75 миллионов рублей из саратовского АО "НВКбанк". Суд установил, что летом 2019 года Астахов помог гендиректору юридической фирмы получить кредит на данную сумму, после чего похитил почти все средства с банковского счета. В декабре 2021 года он был отправлен под домашний арест.

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