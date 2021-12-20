Сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

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Сына бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова отправили под домашний арест до 18 февраля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение принял Головинский суд столицы.

"Головинским районным судом города Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком до 18 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

До этого Головинский суд в ином составе отказался отправлять Антона Астахова под домашний арест, однако это решение было отменено Мосгорсудом.

Ранее сообщалось, что Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош" Инну Мейер. Ее обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой людей или в особо крупном размере"). Под домашним арестом Мейер останется до 7 февраля 2022 года.

