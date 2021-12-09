Петербургский суд отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош"

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош" Инну Мейер. Ее обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой людей или в особо крупном размере"). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следователи посчитали, что Мейер может скрыться во время следствия, так как она не работает, является гражданкой двух иностранных государств, а также многократно выезжала за пределы России на длительные периоды. В ходатайстве следователи указали, что подозреваемая осведомлена о местах проживания и телефонных номерах свидетелей, поэтому может оказать на них давление.

Под домашним арестом Мейер останется до 7 февраля 2022 года. Ей запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок. Кроме того, Мейер нельзя пользоваться интернетом и другими средствами связи, а также общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.

Владельца компании Августа Мейера и его жену задержали 8 декабря в рамках дела о мошенничестве в сфере кредитования. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году по заявлению Сбербанка. Тогда еще был задержан крупнейший акционер "Юлмарта" Дмитрий Костыгин.

