Петербургский суд отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош"

16:42
Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"
Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош" Инну Мейер. Ее обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой людей или в особо крупном размере"). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Следователи посчитали, что Мейер может скрыться во время следствия, так как она не работает, является гражданкой двух иностранных государств, а также многократно выезжала за пределы России на длительные периоды. В ходатайстве следователи указали, что подозреваемая осведомлена о местах проживания и телефонных номерах свидетелей, поэтому может оказать на них давление.
Под домашним арестом Мейер останется до 7 февраля 2022 года. Ей запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок. Кроме того, Мейер нельзя пользоваться интернетом и другими средствами связи, а также общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.
Владельца компании Августа Мейера и его жену задержали 8 декабря в рамках дела о мошенничестве в сфере кредитования. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году по заявлению Сбербанка. Тогда еще был задержан крупнейший акционер "Юлмарта" Дмитрий Костыгин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: