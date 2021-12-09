Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд арестовал владельца "Рив Гош" Августа Мейера по делу о мошенничестве на 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), сроком до 7 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Мейера и его жену задержали накануне в рамках дела о мошенничестве в сфере кредитования. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году по заявлению Сбербанка. Тогда еще был задержан крупнейший акционер "Юлмарта" Дмитрий Костыгин.

