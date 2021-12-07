Экс-главу Калининского района Петербурга задержали по подозрению в мошенничестве – СМИ

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Экс-глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", – рассказал собеседник агентства.

Иван Громов возглавил администрацию Калининского района в ноябре этого года, однако 6 декабря покинул эту должность по собственному желанию. По данным СМИ, его увольнение было связано с плохой организацией уборки снега.

Ранее правоохранители задержали первого заместителя главы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова. По информации СМИ, его подозревают в коррупции.