Правоохранители задержали первого замглавы администрации Солнечногорска – СМИ

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Первый заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Квасников был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Первый заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Квасников задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, его подозревают в получении взятки", – рассказал он.

Источник не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

Ранее Октябрьский суд Владимира арестовал врио вице-губернатора региона Григория Вишневского. Его обвиняют в получении взятки. Задержание Вишневского провели в рамках дела о коррупции при строительстве школы во время работы экс-главы региона Владимира Сипягина.