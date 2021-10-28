Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову задержали при получении взятки

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Заместителя главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа задержали по подозрению в получении взятки. Также задержан гендиректор одного из коммерческих предприятий. По данному факту возбудили уголовные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Нефтеюганска, а также генерального директора одного из коммерческих предприятий. При передаче части взятки в размере более 1 миллиона рублей подозреваемые задержаны", – говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, подозреваемая в декабре прошлого года получила от представителя коммерческого предприятия взятку в виде ювелирных изделий на сумму более 230 тысяч рублей. Тогда в ее полномочия входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений. Предпринимателю было обещано общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этого предприятия.

"В рамках исполнения договоренности подозреваемая, действуя незаконно в интересах взяткодателя, обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в 4-м микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, проводятся обыски.

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