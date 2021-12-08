В Сбербанке прокомментировали дело владельца "Рив Гош" Августа Мейера

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В Сбербанке заявили, что подозреваемые и обвиняемые в деле владельца "Рив Гош" Августа Мейера определяются следствием вне зависимости от банка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Представители банка выразили уверенность, что правоохранительные органы примут взвешенные и объективные решения. Со своей стороны Сбербанк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору в соответствии с законом.

Мейера и его жену задержали 8 декабря в Санкт-Петербурге в рамках дела о мошенничестве в сфере кредитования. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году по заявлению Сбербанка. Тогда еще был задержан крупнейший акционер "Юлмарта" Дмитрий Костыгин.

Ранее сообщалось, что экс-глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов был задержан по подозрению в мошенничестве. В отношении него возбудили уголовное дело.

